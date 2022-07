Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon 2022 dupa ce a invins-o pe Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA). Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe americanca, miercuri, in sferturile de finala ale turneului, scor 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si trei…

- Tunisianca Ons Jabeur, numarul 2 mondial, a devenit prima jucatoare de tenis araba care accede in semifinalele unui turneu de Mare Slem, dupa ce a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-1, 6-1, pe cehoaica Marie Bouzkova, marti la Wimbledon. In varsta de 27 de ani, Ons Jabeur a atins in 2021 sferturile de…

- Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA), marea favorita a turneului de la Wimbledon, a suferit o infrangere incredibila in turul al treilea, scor 4-6, 2-6 cu Alize Cornet. Franțuzoaica Alize Cornet a detonat „bomba” la Wimbledon 2022, stopand, sambata, seria de 37 de victorii consecutive a Igai Swiatek. Poloneza…

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA) a ratat calificarea in turul trei la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, miercuri, in trei seturi (6-3, 1-6, 7-5) de nemțoaica Tatjana Maria (103 WTA). Cirsteaa pierdut primul act cu 3-6, dupa ce a fost condusa cu 3-0 si 5-2. In setul secund, romanca a…

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA si favorita 26) s-a calificat, luni seara, in turul doi al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Romanca a trecut in runda inaugurala de jucatoarea din Serbia Aleksandra Krunici (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. In runda urmatoare,…

- Simona Halep (Romania, 19 WTA) a dezvaluit secretul victoriei impresionante din sferturile turneului de la Bad Homburg, scor 6-2, 6-1 cu Amanda Anisimova (SUA, 25 WTA). Romanca a oferit un interviu pe teren, dupa meciul perfect cu Amanda Anisimova, spunand ca și-a facut temele pentru confruntarea cu…

- Irina Begu (Romania, 63 WTA) s-a calificat dramatic in turul secund la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Jasmine Paolini (Italia, 55 WTA), scor 4-6, 6-1, 7-6(5). Meciul s-a intins pe durata a doua zile, dupa ce ploaia a intrerupt partida luni, la scorul de 4-6, 6-1, 1-0. Cele doua jucatoare au revenit…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…