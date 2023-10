Stiri pe aceeasi tema

- „Biroul Permanent Județean al PSD Argeș a decis, in ședința extraordinara, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu, avand in vedere suspiciunile aparute la adresa domniei sale. Am urmat aceeași cale care a fost adoptata de PSD in toata țara. Conform Constituției, primarul Ion Georgescu beneficiaza…

