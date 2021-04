Diana Șoșoaca este casatorita cu Silvestru Șoșoaca. Acesta a fost angajat secretar in cabinetul de avocatura al soției sale, unde incasa lunar suma de 2.300 de lei pe luna, adica 28.000 de lei pe an, potrivit declarației de avere a Dianei Șoșoaca. Rafila a spus cand scapam de masca de protecție: Va fi opționala Totodata, soțul senatoarei o susține pe Diana Șoșoaca la protestele anti-restricții și anti-vaccin din ultima perioada. Totuși, de aceasta data, Silvestru Șoșoaca a luat o decizie fara precedent. Acesta i-a preluat discursul soției sale. Mai exact, se pare ca Silvestru Șoșoaca are un…