Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea a adunat oficiali din intreaga lume. Printre aceștia se numara și Klaus Iohannis, care a plecat in Marea Britanie cu un avion inchiriat de la o companie privata romaneasca. La intoarcerea in țara, aeronava a facut o escala la Sibiu. Potrivit Boarding…

- Din 46 de presedinti cati a avut America, din 1789 pana acum, doar unul singur, Donald Trump, cel de-al 45-lea presedinte, a fost inculpat. Romania a avut patru presedinti din care doi au fost inculpati. Unul s-a dat invins de Securitate, altul, Traian Basescu, si-a pierdut privilegiile de fost presedinte,…

- Din spatele gratiilor, Elena Udrea a oferit un interviu jurnalistei Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus. Udrea poveștește cum l-au parasit șefii din serviciile secrete pe Traian Basescu, in ultimul an de mandat și explica ca o soarta similara risca sa aiba și Klaus Iohannis.Redam parte din interviul…

- Ministrul justiției din Israel, Yariv Levin, a declarat luni ca va respecta decizia prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a ingheța legislația privind propunerea de lege a guvernului de a modifica componența Comitetului de numiri judiciare din Israel."In calitate de membru al Likud, respect orice…

- Administrația Prezidențiala raspunde acuzațiilor din spațiul public dupa ce Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au folosit un avion privit pentru vizita oficiala din Asia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca s-a ajuns in etapa in care președintele Klaus Iohannis, aflat pe final de mandat, este executat de sistem așa cum a pațit și fostul președinte Traian Basescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este necesar ca si statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitor, care sa deserveasca Administratia Prezidentiala, Guvernul si celelalte institutii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administrația Prezidențiala a inchiriat un avion VIP, Boeing 737-900ER(BBJ) Global Jet. pentru calatoria președintelui Klaus Iohannis in Japonia și Singapore. Aeronava are o capacitate de doar 19 pasageri.