Darius Mabda, in varsta de 13 ani, este din Oradea și a reușit sa cucereasca juriul și publicul de la „Romanii au talent”, in ediția de vineri seara, 11 martie. Mihai Bobonete i-a dat Golden Buzz și l-a trimis direct in semifinale, dupa un dans contemporan perfect, executat dupa propria coregrafie. Darius a inceput sa danseze din joaca. Incerca sa imite diverse dansuri de la televizor sau de pe internet și le-a cerut parinților sa-l duca la o școala. In București a participat la diverse workshopuri de dans. A facut cursuri și cu Oana Ionița. Mama lui este secretara la o firma de construcții, iar…