- Concert Alba Iulia Bass & Drums, la aniversarea unui an de activitate. Muzica, dans, gimnastica ritmica și alte surprize Alba Iulia Brass & Drums susține un concert, la aniversarea unui an de activitate, sambata, la Casa de Cultura a Sindicatelor. ”Fanfara tineretului albaiulian” este proiectul care…

- O romanca de 8 ani este campioana naționala a Spaniei la gimnastica artistica. Micuța viseaza sa fie ca Nadia Comaneci, sa participe la Olimpiada și sa ia medalia de aur. Alessandra Dascalu are 8 ani, este originara din Ramnicu Sarat, insa poarta drapelul spaniol in concursuri și este campioana naționala…

- Cristina Halep are 15 ani si a inceput practicarea acestui sport la varsta de sase ani, la CSS1 Constanta, club sportiv scolar care a format o si a lansat o in performanta. Talentul sportiv este larg raspandit in familia Halep din Constanta. Campioana Simona Halep nu mai are nevoie de nicio prezentare,…

- Gianina Andreica, antrenoarea lotului olimpic feminin, a facut intai gimnastica ritmica S-a indragostit de judo de cand a asistat la primul antrenament al fraților sai, iar apoi și-a dorit sa se faca antrenoare. Acum coordoneaza lotul olimpic feminin al Romaniei, insa in timpul liber, Doamna de Fier…

- Gimnastele din Romania și Republica Moldova vor coopera mult mai strans, de acum incolo dupa ce Federațiile de gimnastica ritmica din cele doua state au decis sa incheie un acord de colaborare și sa demareze un șir de acțiuni in comun, in interesul sportivelor de pe ambele maluri ale Prutului, potrivit…

- Simona Halep (31 de ani) a fost informata ca un verdict in cazul de dopaj nu va veni nici in luna august. Dubla campioana de Grand Slam a oferit detalii de la proces și se arata dezamagita de timpul mare de așteptare. In curand se va implini un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep in circuitul…

- Traficul feroviar este grav afectat, sambata, pe raza regionalelor Timișoara și Craiova de furtunile din timpul nopții, cand zeci de copaci și stalpi de beton, care susțin linia de contact, au fost rupți și prabușiți pe linia de cale ferata. Trenurile au peste 300 de minute intarziere.Compania Naționala…

