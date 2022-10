Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a plecat de la „iUmor”, unde era jurat alaturi de Cheloo și Delia Matache, insa a ramas sub contract cu Antena 1. Momentan nu va aparea pe sticla, dar cei care vor sa-l vada o pot face la teatru. Monica Munteanu, managerul lui Mihai Bendeac, a dezvaluit ce face actorul dupa ce a […] The…

- Mihai Bendeac a plecat de la „iUmor”, unde era jurat alaturi de Cheloo și Delia Matache, insa a ramas sub contract cu Antena 1. Deși momentan nu mai apare pe micul ecran, actorul urca pe scena de la teatru. Costel Bojog l-a inlocuit pe Mihai Bendeac la masa juriului de la „iUmor”, dupa ce actorul ar…

- Mihai Bendeac nu s-a ferit niciodata sa spuna ceea ce gandește, chiar daca de multe ori declarațiile sale au starnit mari controverse. Actorul a marturisit ca a renunțat la religia sa și ca scientologia i-a schimbat viața.In urma cu ceva timp, Mihai Bendeac a decis sa renunțe la religia și nu a mai…

- Cristina Ich a anunțat intr-un mesaj postat pe contul ei de Instagram, la secțiunea Instastory, ca ea și Alex Pițurca s-au desparțit. Nu mai formeaza un cuplu, dar sunt impreuna implicați in creșterea fiului lor Noah. „Noul meu statut: neatașata, singura, nemaritata”, scria zilele trecute in mediul…

- Katia Aveiro (44 de ani), sora lui Cristiano Ronaldo, a publicat un mesaj „acid” pe contul sau de Instagram, dupa valul de critici abatut in ultima perioada asupra fratelui sau. Ajuns la 37 de ani, Cristiano Ronaldo traverseaza o perioada modesta, randamentul sau scazut fiind vizibil atat la club,…

- Ana Baniciu, in varsta de 29 de ani, și-a surprins fanii, dupa ce a postat pe Instagram o imagine, in care este total schimbata. Unii dintre internauți abia au recunoscut-o, așa ca i-au transmis mai multe mesaje in care o critica.„Zi noua, tinuta noua, cantare noua, oameni noi si tot așa”, a scris Ana…

- Florin Calinescu a semnat cu Antena 1, iar din aceasta toamna, fostul jurat de la „Romanii au talent” poate fi vazut la „iUmor”, in urmatorul sezon. Acesta va face parte din juriu. Dupa plecarea de la Pro TV, Florin Calinescu a fost consultant pentru mai multe posturi și apoi și-a incercat norocul o…

- Sore și-a cumparat casa noua și nu mai are rabdare sa se mute in noua locuința. Dupa desparțirea de tatal fetiței sale, cantareața și-a vazut in continuare de viața ei. Artista a reușit sa iși cumpere locuința pe care și-o dorea foarte mult și acum așteapta cu mare nerabdare sa se mute. Sore va locui…