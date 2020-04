Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul impușcat mortal de polițiști dupa un scandal uriaș intr-un hotel din București se numește Alexandru Gazdac, a fost angajat al unei televiziuni și este cunoscut dupa ce a intrat cu mașina in...

- Barbatul decedat miercuri dimineata in urma unui incident violent intr-un bloc din sectorul 1 al Capitalei este acelasi care, in ianuarie 2016, a intrat cu masina in gardul Guvernului. Barbatul fusese obligat de instanta sa urmeze tratament medical de specialitate.

- Barbatul decedat miercuri dimineata in urma unui incident violent intr-un bloc din sectorul 1 al Capitalei este acelasi care, in ianuarie 2016, a intrat cu masina in gardul Guvernului. Barbatul fusese obligat de instanta sa urmeze tratament medical de specialitate.

- Barbatul decedat miercuri dimineata in urma unui incident violent intr-un bloc din sectorul 1 al Capitalei este acelasi care, in ianuarie 2016, a intrat cu masina in gardul Guvernului. Barbatul fusese obligat de instanta sa urmeze tratament medical de specialitate.Citește și: Probleme pentru…

- Informație de ultima ora in cazul barbatului care a fost impușcat de polițiști, in Capitala, in urma unui scandal. Individul, care ii atase pe oamenii legii, s-a stins din viața la spital.

- O femeie de 79 de ani a fost lovita mortal de o mașina, luni dimineața, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Aceasta traversa strada și a fost surprinsa de un autoturism condus de un șofer de 47 de ani, anunța Mediafax.Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc luni dimineața, la intersecția…

- Unei femei i-a venit sorocul in timp ce se afla in mașina, pe o strada din București. Trei polițiști au fost martori la intamplare și au ajutat-o pe tanara sa ajunga cu bine la spital.

- Un adevarat record a fost stabilit de un barbat din Denta. Dupa ce sambata, pe numele lui au fost intocmite trei dosare penale pentru conducere fara permis, duminica dimineata a fost protagonistul unei urmariri ca-n filme. A ajuns insa in gardul unei biserici din Deta, iar apoi in arestul Politiei Timis.…