Cine este bărbatul din Olt, care conduce o maşină inscripţionată "CARABINIERI". S-a ales cu dosar penal Anterior, fotografii cu acest autoturism au fost postate pe Facebook.„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Draganesti-Olt au depistat in trafic un barbat, de 48 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism avand aplicate autocolante cu inscripția "Carabinieri" si "112" pe parțile laterale, capota motor și capota portbagaj. Avand in vedere ca inscripțiile identificate pe autoturism prezinta elemente similare cu inscripțiile unei autoritați publice din Italia, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de uzurparea de calitați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, pe rețelele sociale au aparut mai multe fotografii cu o masina inscriptionata „Carabinieri” si „112”, parcata pe o strada din Draganesti-Olt. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au intocmit un dosar penal pe numele barbatului pe care l-au prins sambata la volanul mașinii cu pricina,…

- Potrivit IPJ Olt, se fac cercetari pentru a se stabili in ce conditii a fost adusa masina in Romania si daca o masina cu inscriptii ale politiei unui alt stat european poate circula fara nicio restrictie. Autoturismul a fost parcat pe o strada din Draganesti-Olt, iar pozele au inceput sa circule imediat…

- Oamenii legii s-au autosesizat dupa ce pe Facebook au aparut mai multe fotografii cu aceasta mașina.Proprietarul autoturismului care poarta insemnele poliției din Italia risca sa ramana fara talon și sa i se faca dosar penal.Mașina cu numere de Germania era parcata pe tortuarul din fața unei case din…

- Polițiștii din cadrul Politiei orasului Salcea, au fost sesizati cu privire la faptul ca in cursul zilei de 11 mai a fost adus la Spitalul Județean Suceava un minor in varsta de 8 ani care a cazut de pe bicicleta și a suferit leziuni. In dupa amiaza zilei de 11 mai, minorul se deplasa cu […] The post…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați rutier au descoperit și reținut, in aceasta dimineața, la controlul de frontiera, un autoturism marca Audi S8 (din 2013), care a fost declarat ca fiind furat din Germania. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Un barbat in varsta de 41 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat beat la volan și fara sa aiba permis de conducere, relateaza Observatorul Prahovean, care citeaza IPJ Prahova. Barbatul a fost urmarit de polițiști in noaptea de joi spre vineri, in comuna prahoveana, Blejoi.Polițiștii i-au facut…

- Un șofer din Craiova s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina intr-un echipaj de poliție. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in cursul zilei de ieri, 19 aprilie, o autospeciala in care se aflau polițiști din cadrul Secției 3 Poliție…

- Politistii suceveni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil in varsta de trei ani a fost calcat de o masina in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.…