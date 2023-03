Stiri pe aceeasi tema

- Fiica și ginerele femeii spun ca au mers la spital pentru ca batrana avea anemie. Prima data fusese internata la Secția de Interne, mai apoi fiind transferata la Psihiatrie. Mai mult, aceștia susțin ca starea varstnicii este mult mai rea fața de momentul cand a fost internata. Pacienta este conștienta.…

- Adolescenta de 14 ani, filmata in timp ce bate cu deosebita cruzime o adolescenta mai mica decat ea cu un an, se afla in grija asistentilor sociali de mai mult timp. Copila este orfana. La casa comunitara unde se afla acum a fost adusa in iulie 2019.

- Incidentul a avut loc marți seara, in zona unui magazin, la UTA. Femeia, imbracata intr-un halat, avand in picioare doar șosete și papuci de casa, a strigat pe strada ca are un cuțit asupra sa, generand panica printre trecatori.

- O adolescenta de 14 ani a murit, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in judetul Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Adolescenta de 14 ani, din comuna Paltin, Vrancea, a fugit de acasa joi dimineața ca sa scape de bataile primite de la parinți, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea, potrivit Agerpres.

- O adolescenta in varsta de 17 ani din Galati a fost grav ranita, vineri, dupa ce s-a accidentat in timp ce se afla in Masivul Postavaru. Elicopterul SMURD Brasov nu a putut interveni din cauza conditiilor meteorologice, astfel ca fata a fost coborata de salvamontisti pana la baza partiei. Politia judeteana…