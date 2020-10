Stiri pe aceeasi tema

- PSD Suceava a depus astazi la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru Senat și Camera Deputaților la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. La Senat, lista este deschisa de președintele Organizației Județene a PSD Suceava, actualul senator Ioan Stan, acesta fiind urmat de secretarul…

- Brigitte Pastrama este o prezența constanta atat la tv, dar și pe rețelele de socializare, despre Cristina Szeifert se știu deja destul de multe lucruri, dar puțini sunt cei care știu ca cele doua mai au o sora, Gabriela.

- Brigitte Pastrama este o prezența constanta atat la tv, dar și pe rețelele de socializare, despre Cristina Szeifert se știu deja destul de multe lucruri, dar puțini sunt cei care știu ca cele doua mai au o sora, Gabriela.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar, potrivit Hotnews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au…

- In urma cu doi ani, Nicolae Botgros a devenit pentru primaoara tata, la 65 de ani, iar de atunci viața acestuia s-a schimbat total.Artistul, mai are un baiat, din casnicia anterioara, in varsta de 44 de ani.Acum, el a vorbit pentru prima oara despre fetița pe care o are cu solista AnișoaraDabija, femeia…

- Au trecut 11 ani de cand Gheorghe Dinica a murit, iar acum,soția acestuia, Gabriela, povestește cum a trecut peste momentele grele și cuce iși ocupa timpul, de cand a ramas singura. „Trebuie sa fii puțin puternic și sunt lucruri pe care nu le hotaram noi și s-au intamplat. Au fost grei primii doi-trei…

- Crina Radu, avocata familiei Ghinescu, a facut declaratii la Antena Stars si a dezvaluit faptul ca baiatul a cerut schimbarea numelui de familie. Mai mult decat atat, la mijloc ar fi vorba despre o suma uriașa de bani. „Am sunat la Primaria Albota, unde copilul practic locuiește cu sora lui…