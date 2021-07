In urma catastrofei petrecute astazi la Petromidia Navodari, Iulian Atanasiu a pierdut lupta cu viața. El este barbatul care a fost dat disparut in urma exploziei, iar dupa momente indelungate de cautare pompierii i-au gasit trupul neinsuflețit. Tanarul de 32 de ani a lasat in spate o familie frumoasa.