- Alec Baldwin și-a anulat toate proiectele dupa incidentul în care a fost implicat și care a dus la decesul regizorului de imagine Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza. Presa americana spune, citând apropiați ai actorului, ca acesta se va retrage o vreme din viața publica…

