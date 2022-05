Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-a ales in ședința de plen de joi, noul președinte, dupa o perioada de blocaj in care interimatul a fost asigurat de judecatorul Bogdan Mateescu. Astfel, președintele CSM va fi, in acest an (ultimul inainte de alegerea unei noi componențe a CSM) este judecatorul Marian Buda, membru interimar al Consiliului, […] The post Cine e noul președinte al CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .