Cine e iubita lui The Motans

Stiri pe aceeasi tema

- Angela Similea nu mai vrea public! Anul acesta prestigioasa solista a inregistrat o piesa noua in studio, alaturi de alte mari voci, Adrian Daminescu, Dida Dragan, Mirabela Dauer, Marcel Pavel și Monica Anghel. Dar sub nici o forma nu vrea sa mai susțina concerte. Motivul? Angela Similea spune ca nu…

- Cezar Ouatu, celebrul contratenor, și Raluca Jurca traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an, iar diferența de 19 ani dintre ei nu a fost o problema. Artistul a povestit cum se ințelege cu iubita lui și cum s-a schimbat de cand sunt impreuna. „In primul rand este ințelegatoare. Și…

- In Cimitirul Central din Cluj-Napoca va fi organizat un concert de Luminatie, in 1 noiembrie, al carui sir a fost intrerupt trei ani, din cauza pandemiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska a oferit un interviu dupa ce a jucat la Transylvania Open. Sportiva le-a mulțumit romanilor pentru ajutorul acordat refugiaților ucraineni. ”Pot sa spun ca atunci cand am ieși pe teren, am simțit ceva foarte apropiat de mine. Nu au fost mulți oameni,…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj anunța o campanie mobila de donare de sange, care se va desfașura pe parcursul a trei zile, in municipiile Cluj-Napoca, Dej și in comuna Gilau, cate o zi in fiecare localitate.

- De la 1 septembrie, protopopiatul greco-catolic Gherla are in frunte un nou protopop. Protopopiatul a fost condus pana la aceasta data de pr. Alexandru Hruban. Nascut la 22 iunie 1971 la Dej, acesta a fost hirotonit diacon la 14 octombrie 2001, in localitatea Cluj-Napoca, de catre IPS George Guțiu.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a raspuns contestatarilor dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul a declarat ca indiferent de performantele obținute el este “contestat aiurea”. “A fost un meci foarte greu, am intalnit campioana Sloveniei (n.r. – NK Maribor), o echipa…

- Shakira și Gerard Pique nu mai formeaza un cuplu in mod oficial de la inceputul lunii iunie, iar jucatorul Barcelonei și-a facut apariția la un concert in compania unei blonde. Presa internaționala a scris ca noua cucerire a lui Pique se numește Clara Chia Marti. Aceasta e ca și inexistenta pe rețelele…