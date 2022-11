Cine e emirul statului Qatar (VIDEO) Din 25 iunie 2013, Tamim bin Hamad Al Thani este Emirul actual al statului Qatar – cel care gazduiește Campionatul Mondial de Fotbal 2022 . Printre oficialitațile care l-au vizitat pe emir de-a lungul timpului se numara Viorica Dancila și Victor Ponta! Pe 25 iunie 2013, șeicul de atunci – Alteța Sa Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, Emirul Statului Qatar, abdica in favoarea Principelui Moștenitor, Șeicul Tamim. Astfel, la varsta de 33 de ani, Alteța Sa Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, devenea Emir al Statului Qatar și totodata cel mai tanar lider din lumea araba. Cine e emirul statului Qatar:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

