Cine e atacatorul care a deschis focul la Universitatea din Praga. Înainte și-ar fi ucis tatăl Peste 15 persoane au murit in urma impușcaturilor de la universitate, a anunțat șeful poliției cehe. Atacatorul, David Kozak, avea 24 de ani și era student la Facultatea de Arte a Universitații Charles din Praga. Șeful poliției din Cehia a menționat ca atacatorul ar fi fost inspirat de masacre similare care au avut loc in strainatate. ”Poliția a primit informații la 12:20 ca un tanar de 24 de ani din satul Hostoun urma sa plece la Praga, spunand ca vrea sa-și ia viața. La ora 12:45 am primit informații ca in același sat a fost gasit un mort. Curand am aflat ca era tatal suspectului. Am aflat relativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

