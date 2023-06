Cine are nevoie de euro digital? Bruxelles-ul a prezentat un cadru legislativ pentru viitorul euro digital, o versiune dematerializata a monedei unice, un proiect care starnește fantezii conspiraționiste și ostilitatea bancilor, fara a raspunde unor așteptari reale din partea publicului. „Deocamdata, euro digital pare a fi o soluție care cauta o problema de rezolvat”, a declarat pentru AFP eurodeputatul german Markus […] The post Cine are nevoie de euro digital? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenți de presa francezi la Bruxelles, citați de ”Les Echos”, au confirmat plecarea in luna octombrie de la conducerea Alianței Atlantice a lui Jens Stoltenberg. Știre ce a declanșat speculațiile referitoare la cel ce-i va succeda in aceasta importanta funcție. Deocamdata, spune corespondentul…

- Traseistul senator PSD Daniel Zamfir s-a cam saturat de Parlamentul Romaniei și trage sforile ca de anul viitor sa ajunga la Bruxelles. Președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, Daniel Catalin Zamfir n-ar mai vrea un mandat de parlamentar ca deh s-a cam saturat de București.…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Comisia Europeana așteapta clarificari de la București in legatura cu doua jaloane din PNRR, care se refera la doua programe ale Ministerului Energiei. Deocamdata, banii pentru aceste doua jaloane, in total 143 de milioane de euro, nu vin de la Bruxelles. Situația este explicata…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii solicita liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-l retraga pe Petre Daea din fruntea Ministerului Agriculturii, avand in vedere „esecul rasunator in negocierile de la Bruxelles pe tema despagubirilor acordate de Comisia Europeana fermierilor romani”. „Fermierii protesteaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au discuții joi despre soarta razboiului din Ucraina cu președintele Chinei - Xi Jinping, care a revenit recent din vizita la Moscova, unde a avut o intalnire cu președintele Vladiir Putin.Cei doi lideri europeni…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat la o sesiune a Comisiei NATO-Ucraina (NUC), in cadrul reuniunii ministrilor de externe ai NATO, care se desfasoara, marti si miercuri, la Bruxelles, context in care a anuntat o noua contributie a Romaniei in sprijinul Ucrainei, informeaza AGERPRES…

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…

- „Nu ramanem cu aceasta suma si as vrea sa va spun ca o sa discutam despre acest ajutor atat de important si de necesar pentru tara. Vreau sa va spun acum ca sunt in posesia informatiei cum ca in Comitetul de cereale s-a aprobat cu 22 de voturi «pentru», patru voturi «impotriva» si cu o abtinere acel…