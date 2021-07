Cine ar putea fi inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale Executivul a aprobat saptamana trecuta, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, prin ordonanța de urgența, inființarea Garzii Forestiere Naționale, ce va functiona ca structura de specialitate a administratiei publice centrale care raspunde de silvicultura. Conducerea Garzii Forestiere Naționale va fi asigurata de un inspector general cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator secundar de credite, ajutat de un inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, angajați in condițiile legii. Potrivit informațiilor noastre, fostul senator USR Mihai Goțiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

