Cine a mai văzut așa ceva? TIMIȘOARA a intrat în carantină la 6 la mie și iese la 8 la mie La noapte, la ora 0, Timișoara iese din carantina in care s-a aflat timp de doua saptamani. Incidența cazurilor la mia de locuitori este insa mai mare acum decat era in momentul in care s-a decis carantinarea. Cițu vorbește despre LOCKDOWN: ”Raspunsul meu este foarte clar” 20 de voturi pentru menținerea carantinei, 9 impotriva și 9 abțineri. Așa au votat aseara membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Pentru menținerea restricțiilor ar fi fost nevoie de 2/3 din voturi, ceea ce nu s-a intamplat insa. In schimb, in jurul Capitalei sunt zece localiitați care sunt in carantina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

