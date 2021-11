Cine a fost Salvador Dalí și care este povestea lui Salvador Dali, numele la naștere, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali Domenech, (n. 11 mai 1904, Figueras, Spania – d. 23 ianuarie 1989, Figueras) a fost un pictor spaniol, originar din provincia Catalonia, reprezentant de seama al curentului suprarealist in arta. Grație aparițiilor excentrice și megalomaniei sale, Salvador Dali a devenit o vedeta mondiala, care a reușit sa foloseasca forța mass-media pentru a-și spori averea și gloria. Inca de copil, manifesta un viu interes pentru pictura, primele incercari le face pe cutii de carton pentru palarii, primite de la matușa sa, croitoreasa de lux.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Decathlon a anunțat, miercuri, ca retrage caiace de la vanzare din magazinele sale din Calais și Dunkirk de pe coasta de nord a Franței, din cauza ingrijorarilor ca ar putea fi folosite de migranți pentru traversarea Canalului Manecii, transmite Euronews , citat de Digi 24 . „Achiziția caiacelor…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist la firma de consultanta Agritel. Un astfel de volum ar fi cu 25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut si de asemenea cea mai ridicata…

- Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut viata duminica, 3 octombrie, intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie care ii asigurau…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de închisoare de o instanța din Paris în dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, relateaza Reuters.Însa este puțin probabil ca Sarkozy, în vârsta de 66 de ani, sa…

- Carrefour Romania și Academia de Studii Economice din București au semnat un parteneriat strategic pentru urmatorii trei ani, ce vizeaza proiecte de dezvoltare profesionala pentru angajații companiei. Parteneriatul debuteaza cu un prim program intitulat Școala de Lideri, lansat de Carrefour Romania…

- Situatia refugiatilor din nordul Frantei, de la Calais, e tot mai ingrijoratoare si pentru Londra, si pentru Paris. Cei mai multi viseaza sa paraseasca Franta si sa ajunga in Marea Britanie.

- Reprezentativa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale FIBA 3x3 Europe Cup 2021, vineri, la Paris. Romania (Bianca Fota, Anca Sipos, Florina Stanici, Ancuta Stoenescu) a debutat in Grupa C cu o victorie, 17-14 cu Belgia, dar a pierdut al doilea meci, 12-13…

- 3 septembrie 1189 - Încoronarea lui Richard Inima de Leu Al treilea fiu al regelui Angliei, Henric al II-lea și al Eleonorei de Aquitania, Richard a fost unul dintre cei mai iluștri membri ai casei Plantageneților. Șansele lui Richard de a prelua tronul Angliei erau infime, cu atât…