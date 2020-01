Cine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in Irak Qassem Soleimani era considerat un adevarat erou in tara lui, curajos, carismatic si iubit de cei din subordinea sa, scriu jurnalistii de la CNN despre generalul iranian ucis de fortele americane la ordinul lui Donald Trump.



Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a numit odata un "martir viu al revolutiei". Pentru SUA insa, Soleimani a fost un ucigas nemilos.



Sef din 1998 si pana la asasinarea sa pe aeroportul din Bagdad al unitatii de elita Quds din Garzile Revolutionare, insarcinata cu operatiunile militare externe si considerata o organizatie terorista de

