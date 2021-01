Stiri pe aceeasi tema

- Pr. Acad. Mircea Pacurariu a trecut in neființa, in aceasta dimineața. Parintele Mircea Pacurariu s-a nascut la 30 iulie 1932, in Hunedoara. A urmat școala primara la Oraștie si Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal” din Deva. In perioada 1951-1952 a urmat cursurile Facultații de Istorie a Universitații…

- Veste buna pentru crestinii ortodocsi din nordul Republicii Moldova. Episcopia de Balti a Mitropoliei Basarabiei va ridica din temelii o Catedrala si un Centru Cultural Românesc. Terenul pe care va fi construit lacasul sfânt a fost deja achizitionat cu sprijinul financiar al Guvernului…

- Arhiepiscopul Tomisului a ignorat, din nou, recomandarile autoritaților pentru prevenirea și combaterea pandemiei de coronavirus. IPS Teodosie a ținut Slujba de Anul Nou, in ciuda solicitarilor Patriarhiei Romane. La Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța au fost prezente circa 100…

- Arhiepiscopul Tomisului sfideaza din nou regulile pandemiei. Inalt Prea Sfințitul Teodosie va ține, la miezul nopții, slujba de Anul Nou, contrar recomandarilor Patriarhiei Romane, care a cerut ca slujbele sa nu se țina dupa ora 23.00, anunța digi24 . In intreaga țara este valabila carantina de noapte.…

- Angajații de la Apele Romane Mureș au reușit sa stopeze in timp util eroziunea de pe malul drept al raului Oraștie. Echipele de intervenție au finalizat intr-o saptamana o lucrare extrem de complicata. Oameni și utilaje au acționat in forța, chiar inainte de Craciun, inclusiv sambata și duminica…

- Dupa ce un partid politic a tiparit și a oferit cetațenilor, in scop electoral, calendare bisericești, reprezentanții Patriarhiei Romane precizeaza, printr-un comunicat oficial, ca niciun calendar bisericesc autentic nu poate fi folosit ca material electoral, iar cel publicat de acest partid conține…

- Politologul si cercetatorul Iuliana Conovici a fost distinsa post-mortem cu Crucea Patriarhala pentru „activitatea sa indelungata, rodnica și folositoare adusa Bisericii și societații”, informeaza Basilica.roDelegații Patriarhului Daniel au inmanat vineri cea mai inalta distincție a Patriarhiei…