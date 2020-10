Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul multora dintre noi nu va mai dura atat de multe pe cat credeam. Cand urmeaza sa inceapa vaccinarea și ce spun specialiștii? Care vor fi primii oameni injectați cu așteptatul antidot? Cand incepe vaccinarea impotriva virusului din China? Anunțul mult așteptat a fost facut de catre Guvernul Marii…

- Fanii cuplului format din Gina și Smiley sunt in extaz la fiecare detaliu postat de aceștia despre viața lor personala. Cum și-a facut acum apariția Gina Pistol in public? Ce a facut moderatoarea show-ului Chefi la cuțite? Cum și-a facut apariția in public Gina Pistol Unul din cele mai discrete cupluri…

- Saga Dune era recunoscuta in 2003 ca cea mai populara serie de carti SF din istorie. Autorul american a scris prima carte in 1965. Au urmat 5 carti si un film in 1984, o miniserie TV in 2003 si jocuri pe computer. Acum, Dune revine pe marele ecran. Pe 18 decembrie va fi lansat noul film cu Denis Villeneuve…

- Libelula incinge imaginația fanilor sai! Logodnica lui Speak și-a facut apariția pe litoral, fara el. Cum s-a pozat cunsocuta cantareața și de ce a reușit sa atraga atenția tuturor? Iubita lui Speak, apariție incendiara pe plaja Libelula da tonul la plaja in ultimele zile din sezon. Aceasta și-a facut…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a explicat cine va avea acces mai intai la vaccinul pentru COVID-19, in Romania, precum și daca acesta ar trebui sa fie obligatoriu in țara.

- Protectia Civila din Grecia a facut publice marti date si statistici privind cazurile de coronavirus importate de la data de 1 iulie, cand tara si-a deschis granitele pentru turisti. Conform statisticilor, transmite keeptalkinggreece.com, majoritatea cazurilor „importate” provin din Romania. In perioada…

- Zeci de oameni au fost raniti usor, luni seara, pe Croazeta din Cannes, dupa o panica generala cauzata de zvonuri ca ar fi in zona focuri de arma, relateaza AFP, informeaza News.ro.Pompierii au anuntat ca au fost ranite 44 de persoane. “Unii dintre ei au fost transportati de pompieri, iar…

- Crestinismul a aparut pe teritoriul Daciei in timpul stapanirii romane, spun o parte a specialistilor. Cu toate acestea, pana la raspandirea sa pe tot teritoriul de astazi al Romaniei, au trecut secole, poporul roman continuand sa pastreze credintele pagane pana tarziu, in secolul al XIX lea, in paralel…