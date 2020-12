Neverland, celebra ferma din California in care a locuit cantaretul Michael Jackson, a fost cumparata de miliardarul Ron Burkle cu suma de 22 de milioane de dolari, mult sub pretul initial de vanzare. Ron Burkle, a carui avere – estimata de revista Forbes la 1,5 miliarde dolari – se datoreaza unor investitii in domenii diverse, precum supermarketuri si industria muzicala, este un om de afaceri stabilit in Montana. El a fost un prieten apropiat al starului pop si l-a ajutat pe acesta sa isi administreze finantele la jumatatea anilor 2000 si sa isi regleze datoriile uriase acumulate din cauza stilului…