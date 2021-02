Cine a cerut divorțul, Marius Elisei sau Oana Roman? Luni, 15 ianuarie 2021, Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar dupa șapte ani de mariaj. Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Marius Elisei a dezvaluit cine a fost cel care a cerut divorțul. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Izabela, in varsta de 6 ani. Cine a cerut divorțul, Marius Elisei sau Oana Roman? Din data de 17 decembrie a anului trecut, Marius locuiește singur. Intrebat de Catalin Maruța cum au reacționat parinții lui dupa separarea dintre el și Oana, Marius a declarat: „Parinții mei sunt foarte afectați, mai ales pentru ca știu ca am incercat de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

