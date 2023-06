Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.

- Proba de battle din 24 mai 2023 a luat sfarșit la Chefi la cuțite. Concurenții au fost nevoiți sa treaca de o provocare uriașa din partea Ginei Pistol și sa treaca de gusturile unor artiști, care le-au degustat farfuriile. In cele din urma, doar una dintre cele trei echipe a caștigat proba, iar victoria…

- Proba de battle din aceasta seara de la Chefi la cuțite a luat sfarșit. Concurenții i-au facut fața unei amulete dificile și momentelor tensionate din timpul gatitului, iar mai apoi au fost pregatiți sa afle caștigatorul. Verdictul a aprins spiritele din platou, dupa ce toate echipele iși doreau cu…

- Așa cum i-a obișnuit pana acum, Sorin Bontea și-a folosit amuleta și in aceasta seara, la Chefi la cuțite. Concurenții au primit o noua provocare in timpul battle-ului, iar sarcina pe care au primit-o i-a surprins. Sorin Bontea le-a starnit creativitatea celor doua echipe adverse, iar concurenții au…

- Proba de battle a luat sfarșit la Chefi la cuțite, iar caștigatorul a fost anunțat. Concurenții au fost nevoiți sa gateasca in trei forme un singur ingredient, iar pe parcursul probei un concurent a plecat la o alta echipa. Chiar daca toate echipele și-au pus la bataie toate abilitațile, doar una dintre…

- Ediția din aceasta seara a adus noi tensiuni, mai ales ca jurații abia așteptau sa afle cine a caștigat cel de-al treilea battle. Verdictul dat de cei care au degustat preparatele i-a luat prin surprindere chiar și pe concurenți, iar o parte dintre ei au ajuns la duel.

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a adus, din nou, tensiuni intre jurați, mai ales dupa ce au aflat cum au fost jurizate farfuriile. Doua echipe au ajuns la duel, spre bucuria celorlalți concurenți care au respirat ușurați și și-au privit de pe margine colegii.

- In aceasta ediție, echipa lui chef Sorin Bontea a fost salvata, astfel ca la duel au intrat echipele celorlalți doi chefi. Concurenții au avut de pregatit o farfurie unde cartoful este „vedeta” principala.