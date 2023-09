Stiri pe aceeasi tema

- PSG parca nu se mai oprește din transferuri! Dupa mai multe achiziții din aceasta vara, acum francezii l-au adus și pe Lucas Hernandez de la Bayern Munchen. “Ii multumim lui Lucas Hernandez pentru cei patru ani foarte reusiti impreuna. Intotdeauna a dat totul, am fost mereu impresionati de spiritul…

- Opt copii din nordul Pakistanului au fost uciși de o alunecare de teren in timp ce jucau cricket dupa ploile care au facut ravagii, au anunțat vineri (7 iulie) autoritațile, la un an dupa ce inundații fara precedent au facut prapad in aceasta țara din Asia de Sud. Aceștia au precizat ca incidentul a…

- Premierul Marcel Ciolacu participa la Forumul de afaceri franco-roman, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania (CCIFER). Evenimentul se desfașoara sub deviza ”Impreuna pentru Europa. Mai puternica, mai verde și mai sigura”. Ceremonia de deschidere se desfașoara la…

- Al Hilal l-a prezentat oficial pe Ruben Neves (26 de ani), mijlocașul transferat de la Wolverhampton. In clipul prin care au anunțat transferul, saudiții au strecurat și o ironie la adresa Barcelonei, club care l-a dorit de asemenea pe portughez. „Ruben Neves a semnat cu Barcelona”, se arata in primele…

- Emil Sandoi, selecționerul echipei naționale de tineret a Romaniei, a declarat, inaintea partidei cu Spania, ca Mihaila reprezinta o pierdere importanta pentru formația sa, dar are incredere in restul echipei! “Astept cu nerabdare sa inceapa aceasta competitie. Eu cred ca am mai reglat unele probleme…

- Starul lui Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a atacat Franța pentru modul in care l-a tratat pe Lionel Messi in cele doua sezoane petrecute in Ligue 1, transmite ESPN.com. Messi s-a alaturat campioanei Franței in 2021, venind de la Barcelona și, in ciuda faptului ca a ajutat la caștigarea campionatului…

- Novak Djokovic a sarbatorit titlul de campion la Roland Garros 2023 alaturi de soția sa Jelena și de copii. Djokovic l-a invins pe Casper Ruud, al patrulea favorit, cu 7-6(1), 6-3, 7-5, in finala de la Roland Garros, duminica, 11 iunie. Cu aceasta victorie, sarbul a cucerit un record de 23 de titluri…

