Cinci stele peste fieful minerilor

- Cine nu si-ar dori sa aiba parte de propriul sau „Colt de rai“ unde sa se bucure de clipe de relaxare si liniste, de un peisaj mirific si bucate traditionale sanatoase? Pensiunea „Colt de rai“ din comuna Damuc poate sa-ti ofere toate aceste lucruri. Situata intr-o zona de poveste, cu aer curat, dealuri…

- Spitalul Județean de Urgența Satu Mare va avea o cladire noua, cu șase etaje. Este vorba despre o noua aripa a unitații medicale care va fi dotata cu heliport. Contractul pentru construirea cladirii a fost semnat joi, conform Mediafax. Documentul a fost semnat de președintele Consiliului Județean…

- Cladirea in care functioneaza Muzeul Judetean de Istorie din Botosani va fi reabilitata complet. In plus, institutia va fi modernizata si va beneficia si de mai multe sali de expunere. Proiectul este finantat prin Compania Nationala de Investitii.

- Cițu vrea propunere comuna de premier a PNL și a PSD. Președintele PNL, Florin Cițu, a facut acest anunț miercuri, 17 noiembrie 2021. Intrebat de jurnaliști daca PNL și PSD vor avea o propunere comuna de premier, Cițu a raspuns afirmativ. Liderul PSD a justificat aceasta opțiune prin faptul ca, in caz…

- EZERIS – Baza sportiva de 1,8 milioane euro, in licitatie la C.N.I. Sala de sport, in asteptare! Printre proiectele pe care primaria le-a depus recent spre finantare, se numara si unul care prevede ridicarea, la Ezeris, a unei baze sportive de tip 1. Conform primarului Ioan Rusu, aceasta va cuprinde…

- BANIA – Viitorul, in comuna din Valea Almajului, vizeaza trei proiecte de milioane de euro. Alimentarea cu apa, reteaua de canalizare si drumurile asteapta raspunsul de la CNI! Desi in centrul de comuna exista retea de apa curenta, pe timpul verii aceasta nu face fata solicitarilor. De aceea, sunt necesare…

- Cove a revenit la Prima TV, dupa plecarea de la Pro TV . Din 13 septembrie prezinta emisiunea „Flash Monden”, alaturi de Diana Bart. Acum, intr-un interviu exclusiv pentru unica.ro , prezentatorul a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a plecat de la „Vorbește lumea”. Intrebat daca devenise o ”povara”…

- Klaus Iohannis CEARTA romanii care nu s-au vaccinat, la conferința comuna cu Ursula von der Leyen: „Avem arma și nu o folosim” Klaus Iohannis CEARTA romanii care nu s-au vaccinat, la conferința comuna cu Ursula von der Leyen: „Avem arma și nu o folosim” Președintele Romaniei a lansat, la conferința…