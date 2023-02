Stiri pe aceeasi tema

- Alimentația are un rol semnificativ in sanatate, lucru deja cunoscut și dezbatut indelung de catre specialiști. Dar exista patru tipuri de alimentație care ne pot reduce riscul de a muri prematur cu 20%.

- Riscul de a muri prematur din orice motiv poate fi redus cu aproape 20% doar consumand mai multe alimente din cele patru modele de alimentație sanatoasa pe care le puteți alege, conform unui nou studiu.

- Cu alte cuvinte, stilul de viața și alegerile tale alimentare pot afecta modul in care organismul digera ceea ce mananci. Din pacate, ritmul alert in care traim ingreuneaza acest proces, de aceea e atat de necesar sa deprindem obiceiuri care ajuta digestia.Sistemul digestiv este foarte important pentru…

- Greselile surprinzatoare care iti aduc surplus de calorii:1. Nu bei multa apa pe timpul zileiUiti de apa, iar acesta este unul dintre cele mai importante lucruri atunci cand vrei sa slabesti. Pe langa faptul ca hidrateaza organismul, numeroase studii au aratat ca persoanele care sunt atente si consuma…

- Știai ca in timpul nopții corpul tau arde calorii, chiar daca nu faci niciun fel de mișcare? Numai simplul fapt ca respiri inseamna un consum de energie, ceea ce implica și pierderea unor calorii. Iar ca sa arzi eficient caloriile noaptea, este esențial sa ții cont și de alegerile alimentare pe care…

- Mai mult decat atat, datorita alimentelor care sunt folosite in aceasta dieta, organismul va primi absolut toți nutirentii necesari pentru ca sa va simțiți mereu in forma și plini de energie. Totodata, kilogramele in plus vor disparea in doar cateva zile iar dieta poate fi ținuta pe o perioada indelungata,…

- 5 beneficii ale sfeclei rosiiSfecla rosie are un gust inconfundabil, care fie iti place, fie nu. Este, in acelasi timp, plina de substante minunate pentru organism: potasiu, magneziu, fier, vitaminele A, B6 si C, acid folic, proteine, antioxidanti si fibre solubile, scrie divahair.ro. Prin urmare, are…

- Untura este unul din cele mai intalnite produse din frigiderul romanilor, in special in casele acelora care au crescut un porc la curte. Untura animalului este bine conservata in borcane si poate fi folosita in prepararea diferitelor feluri de mancare sau chiar prajituri.Desi toata lumea ar fi tentata…