Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Ciaran care s-a abatut incepand de joi asupra Europei a ucis cel putin 10 persoane, inclusiv un copil ucrainean de cinci ani in Belgia, si a provocat perturbari majore, cu porturi inchise si curse aeriene anulate, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Furtuna, care s-a indreptat spre est dupa…

- O racheta rusa a lovit vineri o cladire a departamentului de pompieri din regiunea nordica Harkov, ranind cel puțin opt salvatori, a declarat ministrul de interne ucrainean, citat de Reuters. Atacul a vizat orașul Izium, a precizat ministrul Ihor Klymenko, intr-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram,…

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice din Italia, a interzis noi inchirieri rezidentiale pe termen scurt pe platforme precum Airbnb in centrul sau istoric. Aceasta masura a autoritatilor locale urmareste sa ofere mai mult spatiu localnicilor, relateaza Reuters. Normele, aprobate…

- Razboiul Rusiei declanșat in Ucraina - IMPACT devastator asupra economiilor din Europa Razboiul din Ucraina a redus ritmul de crestere economica si a impulsionat semnificativ inflatia in Europa, sustine Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri. Efectele negative nu se termina, ci continua…

- Orheiul Vechi a fost inclus in topul celor mai atractive destinații din Europa de Est pentru cei care doresc sa evadeze din civilizație, in renumitul blog de calatorii – Myglobalviewpoint. Potrivit autorului clasamentului, pana in prezent, Europa de Est a fost jumatatea nedescoperita a continentului,…

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite in sistemul de canalizare din Moscova, in timp ce alte cateva persoane sunt inca date disparute dupa ce au fost surprinse de o ploaie torentiala in timpul unui tur ghidat in subteran, a anuntat luni agentia de presa TASS, citata de Reuters. Primarul Moscovei,…

- Norvegia a evacuat miercuri mii de persoane, in timp ce raurile s-au umflat pana la cel mai inalt nivel din ultimii cel putin 50 de ani, iar case si intreprinderi au fost scufundate sau maturate de alunecari de teren, relateaza Reuters.