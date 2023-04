Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Christian Arrydan Tamaș, originar din Caransebeș, a caștigat doua medalii de argint la Campionatele Naționale de șah dedicate juniorilor! Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița a participat la categoria de varsta de sub 14 ani. Campionatele Naționale de juniori s-au desfașurat…

- Juniorul Radu Țampea, reprezentand clubul CSM Unirea Alba Iulia, a caștigat o medalie de bronz la Campionatele Naționale de juniori la proba de șah clasic. Indrumat de antrenorul sau, Catalin Ardelean, Radu a reușit sa obțina un rezultat deosebit in competiția desfașurata la nivel național. Radu a reușit…

- AC “Mica Roma” Blaj, 3 medalii de aur la naționalele pe șosea: 3 medalii de aur! Mihaela Blaga – aur la juniori și argint la tineret Rezultate extraordinare realizate de AC “Mica Roma” Blaj la Campionatele Naționale de alergare pe șosea pe distanța de 5 kilometri. La București, fetele pregatite de antrenoarea…

- David Popovici revine joi dimineața in bazin, in cea de-a doua zi a Campionatelor Naționale de Natație de la Otopeni. Cel mai in voga sportiv al Romaniei va participa astazi in problele de 50 și 100 m fluture. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate…

- Patru medalii aradene in cadrul Campionatelor Naționale de iarna de la București. Denis Both (CSM Arad) s-a clasat pe locul 2 in proba de aruncarea... The post Clasari pe podium in primul concurs al anului. Aruncatorii aradeni au obținut patru medalii appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Romania a obtinut doua medalii, argint si bronz, in proba feminina de sabie a cadetelor, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sambata și duminica (18-19 februarie), Sala „Ioan Soter” din cadrul CSNB „Lia Manoliu” a gazduit etapa finala a Campionatelor Naționale de Seniori (ediția 53) și Tineret (U23 – ediția 40). La startul competiție sau aflat și sportivii legitimații la CSM Dorna VatraDornei. La finalul competiție sportivii…

- Cei mai buni tineri scrimeri din Romania au concurat, timp de o saptamana, la Campionatele Nationale gazduite de Sala „Ana Pascu” din Bucuresti. Constantenii au tras cu mult curaj pe planseta si au cucerit o salba impresionanta de medalii. Dupa doua semifinale pe muchie de cutit incheiate cu acelasi…