Cinci cutremure în Gorj, pe parcursul a de trei ore. Ce magnitudine a avut cel mai puternic Noaptea trecuta, in județul Gorj, s-au inregistrat cinci cutremure, in decurs de trei ore. Cel mai puternic avand magnitudine de 4,2. Primul seism s-a produs la ora 1,20, avand o magnitudine de 2,3, acesta fiind urmat, 9 minute mai tarziu de un altul cu magnitudine 2,1. Ambele au fost de mica adancime, 6,3 km, respectiv 3 km. Urmatorul, tot la mica adancime, cu magnitudine, 2,6, a avut loc la 2,14. Dupa mai putin de o ora, la 3.07, a avut loc un cutremur mediu cu magnitudinea 4,2, la adancimea de 10.8 km. Un al cincilea cutremur s-a produs la 4.29, la 7,3 km adancime, acesta avand o magnitudine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cutremure s-au inregistrat in zona Gorj, joi, in decurs de trei ore, cel mai puternic avand magnitudine de 4,2. Primul cutremur s-a produs la ora 1,20, avand o magnitudine de 2,3, acesta fiind urmat, 9 minute mai tarziu de un altul cu magnitudine 2,1. Ambele au fost de mica adancime, 6,3 km, respectiv…

- Cinci cutremure s-au inregistrat in zona Gorj, joi, in decurs de trei ore, cel mai puternic avand magnitudine de 4,2. Primul cutremur s-a produs la ora 1,20, avand o magnitudine de 2,3, acesta fiind urmat, 9 minute mai tarziu de un altul cu magnitudine 2,1. Ambele au fost de mica adancime, 6,3 km, respectiv…

- Sase cutremure s-au inregistrat in zona Gorj noaptea trecuta si in aceasta dimineata, fiind noi replici ale cutremurului de marti care a avut o magnitudine de 5,7. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 4,2, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de marți, din județul Gorj. Cate au fost inregistrate pe parcursul nopții Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Alte 13 replici s-au inregistrat pe toata durata noptii de marti spre miercuri, majoritatea fiind…

- Cutremurul produs astazi, 14 februiarie 2023, de 5,7 grade pe scara Richter, s-a simtit destul de puternic și la Cugir, mai ales de catre cei care locuiesc la etajele 2-4. Conform unor marturii, mai multe persoane au ieșit pe casa scarilor și au strigat „cutremur”. Cutremurul a fost resimțit și de…

- Un cutremur de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, astazi, in judetul Gorj, fiind resimtit in Bucuresti si in mai multe judete ale tarii. Initial, datele INFP anuntau ca seismul a avut loc in Valcea si a avut o intensitate mai mica. Cutremurul de astazi din Gorj s-a produs la o adancime de 40 de…

- In ziua de 20 ianuarie 2023 la ora 19:38:11 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 19km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 82km V de Galați, 94km NE de Ploiești, 111km…

- Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea in ultimele 12 ore. Potrivit INFP, in ziua de 19 Ianuarie 2023 la ora 22:46:28 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 17km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…