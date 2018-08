Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii aflati într-un parc din Roscani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina în ei. Unul dintre copii este în stare grava.

- Descoperire macabra, duminica, in municipiul Galati. Un barbat, in varsta de 59 de ani, a fost gasit decedat, in interiorul unei masini, trupul sau fiind preluat de medicii legisti in vederea efectuarii necropsiei. “Este vorba de un barbat, in varsta de 59 de ani, gasit decedat intr-o masina din zona…

- Mai multi muncitori faceau lucrari in momentul exploziei la exploatarea forestiera din zona Ciobanesti, comuna Asau. Din primele date se pare ca unul dintre muncitori a lovit elementul de munitie cu un ciocan si din acest motiv s-a produs explozia. "Echipele medicale sunt acolo si stim doar…

- Doi copii care mergeau pe marginea drumului spre scoala sunt in stare grava, dupa ce au fost raniti, marti dimineata, de o masina care a derapat si s-a rasturnat pe DN 1A, in Maneciu, judetul Prahova. Unul dintre copii este in coma, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier a avut in aceasta dimineata in judetul Prahova, la iesire din Valenii de Munte catre Maneciu.Din primele informatii, o masina in care se aflau patru persoane, printre care trei copii s a rasturnat.Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu un echipaj de pompieri, un SMURD…

- Un barbat din Galati a fost retinut dupa ce a atacat cu un cutit doi politisti si un asistent medical SMURD, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela Costin. Potrivit sursei citate, miercuri seara, printr-un apel la 112, s-a semnalat producerea…