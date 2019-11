Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin, au prins la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil de doar un an, care au intrat ilegal in Romania, ajungand pana in localitatea Mercina din judetul Caras-Severin.

- Politiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita – I.T.P.F. Timisoara au declansat, aseara, in jurul orei 19, o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Pe raza localitații de frontiera Mercina au fost identificați cinci cetațeni straini,…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat, in zona de competenta, doi cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos. „In data de 18.11.2019, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Turcia si unul din Albania, care au incercat sa intre ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pentru ca aveau interdictie de a intra in Spatiul Schengen. Seara trecuta in jurul orei 22.00, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare…

- Unsprezece cetateni turci, intre care trei copii, care au trecut frontiera din Serbia pentru a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin. Alaturi de acestia au fost prinsi doi afgani si un roman, care ii ajutau in…

- Unsprezece cetateni turci, cu ajutorul a doi cetateni afgani si unui roman, au trecut frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, insa au fost depistati in noaptea de luni spre marti de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras-Severin, au depistat unsprezece cetațeni turci, care sprijiniti de doi cetateni afgani si de un roman, au trecut frontiera din Serbia cu intentia de a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei. „In data de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat și reținut trei tineri din Coasta de Fildes si Guineea, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele trei persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea…