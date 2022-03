Cinci case au luat foc în orașul Giurgiu. Cinci persoane au suferit atacuri de panică Trei femei si doi barbati din municipiul Giurgiu, cu varste cuprinse intre 30 si 73 de ani, au suferit atacuri de panica, sambata, dupa ce cinci case de pe doua strazi au luat foc, iar flacarile s-au extins cu repeziciune din cauza vantului. „In urma cu putin timp ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu de case pe strazile Gorneni si Uzunu din municipiul Giurgiu. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD, doua ambulante SAJ si o cisterna cu apa de la Apa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

