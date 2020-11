Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 14 ani care a plecat de la domiciliu intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul…

- Avand in vedere faptul ca in ultima perioada au fost depistate mai multe cazuri ale unor persoane care nu au respectat masurile de izolare/carantinare, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov aduce in atenția cetațenilor urmatoarele prevederi legale: carantina persoanelor este o masura de prevenire…

- In cursul zilei de ieri, 222 octombrie 2020, cu ocazia verificarilor efectuate de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, la persoanele aflate in izolare / carantinare, s-a constatat ca un barbat de 40 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, carantinat la domiciliu, fiind contact a unei persoane infectate,…

- In ziua de 18 octombrie a.c., polițiștii au depistat doua persoane care nu au respectat masura carantinarii la domiciliu, fața de care au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 3.000 de lei. Astfel, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Tigveni, care au efectuat…

- Amendati pentru ca au plecat din carantina. Politistii nu i-au gasit acasa! Peste 1.200 de persoane au fost verificate de efectivele de poliție, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 22 ani care a plecat voluntar de domiciliu, din localitatea Chiuza și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112.…

- Premierul italian Giuseppe Conte a semnat un nou decret prin care prelungeste toate masurile de restrictie publicate in decretul din 10 august raman, inclusiv obligatia de izolare la domiciliu pentru cei care vin din Romania si Bulgaria.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției Ocnele Mari efectueaza verificari in cazul dispariției unui baiat de 12 ani, domiciliat in orașul Ocnele Mari. La data de 12 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in aceeași zi numitul ROȘCA NICOLAS TEODOR,…