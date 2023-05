Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai conducerii Ministerului Apararii Nationale vor participa, in zilele de 18 si 19 mai, la cea de a saptea editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", eveniment organizat la Bucuresti de think tankul New Strategy Center si Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara,…

- Scandalul prafurilor care „ajuta” la coacerea roșiilor a scos la iveala un adevarat dezastru alimentar din magazinele romanești. Acestea sunt ulterior pulverizate cu etilena, un gaz natural care se degaja din fructul de pe vița de vie. Rosiile din supermarketuri se „coc” in doar cateva ore și par nu…

- Scandalul prafurilor care „ajuta” la coacerea roșiilor a scos la iveala un adevarat dezastru alimentar din magazinele romanești. Acestea sunt ulterior pulverizate cu etilena, un gaz natural care se degaja din fructul de pe vița de vie. Rosiile din supermarketuri se „coc” in doar cateva ore și par nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 5 mai, ca in cazul in care va fi premier dupa rocada guvernamentala cu PNL și reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR nu se va face pana la acel moment, atunci Guvernul pe care il va conduce isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului.„Eu…

- Sorin Cimpeanu, senator PNL și fost Ministru al Educației, a subliniat la ședința Senatului de pe 5 aprilie ca in state precum Finlanda și Danemarca, mandatele rectorilor sunt nelimitate. Cimpeanu se afla la al treilea mandat de rector la Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din…

- Intr-un raspuns la o interpelare a senatorului PNL de Brașov, Mihail Veștea, Ministerul Educației plaseaza Brașovul pe primul loc la nivel național in ceea ce privește relațiile de colaborare intre unitațile de invațamant și mediul economic local. Astfel, Brașov ocupa prima poziție in țara ca pondere…

- „Va invitam sa-i aprindem o lumanare «la girafa», in Piața Victoriei, in fața Muzeului Antipa, acolo unde ne dadea tot timpul intalnire la proteste!”, este indemnul pe Facebook a celor de la Inițiativa Romania, Rezistența și Corupția ucide. Acestea sunt grupuri coagulate in special in timpul protestelor…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a semnat, marti, un protocol cu rectorul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, profesor universitar doctor Diana Mos, pentru organizarea evenimentului…