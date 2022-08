Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii care se vor titulariza in mediul rural ar putea primi o prima de instalare in valoare de 3 salarii medii brute pe economie, a anuntat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a prezentat, intr-o conferinta de presa, mai multe propuneri pe care ministerul le-a acceptat in cadrul dezbaterii…

- Cum vor fi verificați profesorii care fac meditații cu elevii de la clasa. Precizarile ministrului Educației despre procedura Proiectul Legii invațamantului preuniversitar prevede ca profesorii nu au voie sa faca meditații cu elevii din clasele la care predau. Referitor la modalitatea in care aceste…

- Profesorii din Romania vor avea salarii decente, promite ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care spune ca e nevoie de masuri concrete pentru reducerea abandonului școlar in randul elevilor. Cimpeanu spune ca alaturi de creșterea burselor elevilor și creșterea plafonului pentru masa calda, salariile…

- Cadrele didactice care doresc sa obțina un post pe perioada nedeterminata susțin astazi, 13 iulie, proba scrisa a concursului de titularizare din invațamantul preuniversitar. La nivelul intregii țari sunt disponibile peste 5.000 de posturi sau catedre didactice, transmite ministrul Educației, Sorin…

- "Detitularizarea" este luata in calcul ca sanctiune pentru profesorii care nu respecta regulile de etica si deontologie profesionala, precum cei care dau meditatii elevilor din propria clasa sau care manifesta agresiune fata de elevi, potrivit ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a mentionat…