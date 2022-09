Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata ca asigurarea gratuitatii transportului elevilor si bursele sociale “sunt de maxima importanta pentru Guvernul Romaniei” si sunt asigurate de la bugetul de stat. “Asigurarea gratuitatii transportului elevilor si bursele sociale sunt de maxima importanta pentru Guvernul Romaniei si sunt asigurate, fiecare in parte, de la bugetul de stat! Bursa sociala este pentru elevi aflati in dificultate din punct de vedere socio-economic sau medical. Bugetul pentru bursele elevilor este in anul 2022 de 5 ori mai mare decat in anul 2020 (1,332 miliarde…