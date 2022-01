Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara, ca este incalificabil gestul educatoarei din judetul Suceava, arestata sub suspiciunea ca ar fi agresat sexual cel putin trei minore. Cimpeanu afirma ca, daca acuzatiile se confirma, femeia trebuie supusa unui examen psihiatric, pe langa faptul ca trebuie sa raspunda penal. "Daca se confirma aceste lucruri, si am inteles ca exista elemente rezonabile spre confirmare, cu siguranta trebuie un consult psihiatric, dincolo de aplicarea legii penale. Daca se confirma. Pana acum am inteles ca sunt suspiciuni rezonabile pe baza carora a fost…