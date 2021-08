Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile extreme fac prapad in mai multe zone din Europa, insa Bulgaria este in prezent una dintre zonele grav afectate. Incendiile de vegetație izbucnite s-au intins mai repede decat se așteptau autoritațile, astfel munca pompierilor a devenit instant o lupta contracronometru. Din nefericire,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod portocaliu de canicula in Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile trec de 40...

- Vineri, 30 iulie, temperaturile vor fi caniculare in cea mai mare parte a țarii iar disconfortul termic va fi ridicat The post Vineri, 30 iulie, temperaturile vor fi caniculare in cea mai mare parte a țarii first appeared on Partener TV .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de canicula, in aproape toata țara. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade. Interval de valabilitate: 27, 28, 29, 30, 31 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ... The post Cod galben de canicula: temperaturile…

- Valul de pensionari de la Complexul Energetic Oltenia, in baza noii legi privind acordarea de condiții speciale de munca in sectorul energetic, ar putea debuta in ultimul trimestru al acestui an. Potrivit unei estimari a conducerii Complexului Energetic Oltenia, noua lege privind scaderea varstei de…

- Intervenție dificila pentru stingerea unui incendiu la un adapost de animale din localitatea Moldova Veche. Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Moldova Noua au intervenit azi-noapte cu un echipaj de pompieri și o autospeciala de stingere,... The post Intervenție grea a pompierilor in vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza pe urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile medii vor urca peste cele normale pentru aceasta perioada in ultima decada a lunii iunie și la inceputul lunii iulie. Saptamana 14 – 21 iunie Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde temperaturile…

- Toti cetatenii, atat cei vaccinati cat și cei care nu au facut inca acest pas, au obligatia sa poarte masca in localuri, cu exceptia momentelor in care se afla la masa. In timp ce Politia anunta, cu regularitate, numarul amenzilor... The post Halal exemplu! Politist fara masca, surprins intr-un restaurant…