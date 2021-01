Centrul European de Studii Covasna – Harghita impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” vor organiza in cursul anului 2021 ciclul de conferinte cu tema „Romanii din Arcul Intracarpatic siconvietuirea lor cu secuii/maghiarii, de-a lungul secolelor”. Conferintele vor fi prezentate bilunar, in prima si ultima zi de marti a fiecarei luni, la ora […] Articolul Ciclu de conferinte cu tema „ Romanii din Arcul Intracarpatic siconvietuirea lor cu secuii/maghiarii, de-a lungul secolelor” apare prima data in Mesagerul de Covasna .