Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si Federatia Operatori Romani de Transport (FORT) cer desfiintarea controlului la frontiera dintre Romania si Bulgaria, pe care o numesc ”cea mai caraghioasa frontiera europeana”. Potrivit ANAT, punctul de frontiera Giurgiu – Ruse este fabrica de bani…

- ”Bulgaria este, de ani buni, in top 3 destinatii turistice pentru romani. In 2019, an de referinta pentru turismul international, tara vecina a raportat 2,1 milioane de vizitatori din Romania! In mai putin de doua luni din acest an (1 iunie – 25 iulie), din circa 800.000 turisti straini inregistrati…

- Ucrainenii acuza Romania și Bulgaria ca ii ocupa treptat locul pe piața uleiului de floarea soarelui la nivel global, ulei produs, de altfel, din semințe cumparate chiar de la ei. Stepan Kapshuk, directorul asociației „Ukroliyaprom”, susține ca anumite țari cumpara floarea soarelui ucraineana pentru…

- Maria Madalina Lupu, eleva maestrului Gheorghe Zamfir, cea mai talentata naista a ultimelor generații, originara din Tigveni, Argeș, a preferat sa dea examen de admitere la Universitatea Naționala de Muzica din București, deși Locul I obținut anul trecut la Olimpiada Naționala de Muzica i-ar fi permis…

- Turismul, peste tot in lume, este o baza extrem de importanta de plecare in economiile majoritații statelor. In acest context, in aceasta parte de lume, o fosta conclava comunista, aproape izolata, a cunoscut o evoluție fara precedent in acest segment. Mulți turiști, și mulți dintre ei romani, in afara…

- Poluanti petrolieri care echivaleaza cu o cantitate de cel putin 150 de tone se scurg de-a lungul fluviului Nipru si "ar putea ajunge pana in Mediterana", a sustinut marti seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza CNN, informeaza Agerpres.Dupa ce barajul…

- – Bulgaria, in creștere fața de anul trecut, deoarece este competitiva in regiune fața de Grecia și Turcia – Romania este cea mai importanta sursa de turiști pentru litoralul bulgaresc Zvonurile conform carora apa Marii Negre ar putea fi contaminata cu diferite bacterii in urma distrugerii barajului…