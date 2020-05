Ciclonul Amphan - Pagube de miliarde de dolari în India şi Bangladesh şi cel puţin 102 morţi Un puternic ciclon care a devastat saptamana aceasta Bengalul de Vest din estul Indiei a provocat pagube estimate la un trilion de rupii (13 miliarde de dolari americani) la nivelul infrastructurii si a culturilor agricole, au anuntat autoritatile din acest stat, citate sambata de Reuters.



Tara vecina, Bangladesh, aflata miercuri pe traiectoria ciclonului Amphan, a anuntat initial pagube de 11 miliarde de taka (130 milioane de dolari americani). Insa, cifra ar putea creste, au anuntat reprezentanti guvernamentali.



Cele doua tari au inregistrat cel putin 102 morti in urma

Sursa articol si foto: agerpres.ro

