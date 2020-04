Stiri pe aceeasi tema

- Tom Moore, in varsta de 99 de ani, un veteran din Al Doilea Razboi Mondial, a adunat 3 milioane de lire sterline din donatii pentru sistemul national de sanatate (NHS) din Marea Britanie, scrie BBC News.

- Ciclistul britanic Chris Froome, cvadruplu castigator al Turului Frantei, a anuntat ca este aproape refacut dupa accidentul oribil din 12 iunie 2019, si se pregateste normal in asteptarea reluarii sezonului, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Froome, 34 ani, a suferit fracturi…

- Rutierul columbian Egan Bernal, castigatorul editiei de anul trecut a Turului ciclist al Frantei, a anuntat ca scoate la licitatie o bicicleta si mai multe tricouri in scopuri caritabile pentru copiii din Columbia, in contextul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj video postat…

- Ciclistul britanic Geraint Thomas (Team Ineos) se numara printre vocile care pun sub semnul intrebarii o eventuala desfasurare a Turului Frantei (27 iunie - 19 iulie) fara spectatori, considerand ca in acest mod competitia nu ar mai fi la fel de atractiva, potrivit Agerpres.''Turul Frantei…

- Trupa americana Rage Against The Machine a strans 3 milioane de dolari in scop caritabil, punand in vanzare o serie de bilete speciale pentru viitorul ei turneu, arata Smart N' Roll, pastrand un loc special pentru piesele formației in playlistul zilei.Trupa va pleca in primul ei turneu din…

- Ciclistul columbian Sergio Higuita (Education First Pro Cycling) a castigat cea de-a 3-a editie a Turului Columbiei, fiind urmat in clasamentul general final la 7 secunde de compatriotul si coechipierul sau Daniel Martinez, la 34 secunde de ecuadorianul Jonathan Caicedo (Education First Pro Cycling)…