- Turul ciclist al Germaniei, editia 2020, prevazut intre 20 si 23 august, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat organizatorul sau, citat de AFP. Decizie vine dupa ce guvernul german a interzis marile adunari publice pana la 31 august. "Dezamagirea noastra…

- Apple va amana cu circa o luna lansarea in producție a iPhone-urilor sale de top in acest an, pentru ca pandemia de COVID - 19 a redus cererea globala și a perturbat producția in Asia, a anunțat Wall Street Journal, citat de Reuters și Mediafax.

- Cea de-a 100-a editie a Turului ciclist al Cataloniei, care urma sa se desfasoare intre 23 si 29 martie 2020 dar a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc in perioada 22-28 martie 2021, au anuntat luni organizatorii, citati de AFP. "Dupa evaluarea calendarului ciclism…

- Claudia Ghițulescu a ramas casatorita in acte, cu barbatul care a inșelat-o cu o femeie de 20 de ani. Din cauza restricțiilor impuse, in contextul pandemiei de coronavirus, cantareața nu poate deveni o femeie libera. Interpreta de muzica populara a declarat ca nu mai pastreaza legatura cu fostul soț…

- Jennifer Lopez a marturisit ca pandemia de coronavirus i-a afectat „puțin” planurile de nunta cu Alex Rodriguez. Nunta actriței cu Alex Rodriguez era programata in lunile urmatoare, dar acum, vedeta a spus ca nu are idee cand va avea loc, din cauza masurilor de distanțare sociala impuse de autoritați.…

- Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, care trebuia sa aiba loc intre 12 si 14 iunie, la Montreal, a fost amanat pentru o data nedeterminata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat, marti, organizatorii, citati de agentiile internationale de presa. ''In cursul ultimelor…

- Islanda - Romania, barajul pentru Euro 2020, ar trebui sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. FIFA recomanda amanarea partidei, dar decizia finala va fi luata marți, intr-o ședința a forului european. Pe fondul pandemiei de coronavirus, FIFA a decis astazi sa modifice o regula importanta. Echipele…

- Organizatorii de la Miami Open au decis sa amane turneul, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat oficial pandemie de coronavirus, potrivit Sky Sports Italy. Aceasta informatie vine la...