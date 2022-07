Stiri pe aceeasi tema

- Gryffin face echipa cu MØ pentru single-ul “Reckless”. Producția inovatoare a lui Gryffin pentru piesa electronic-pop captivanta ofera posibilitațile unui romantism care arde rapid, livrat evocator de apreciata cantareața daneza. Piesa idilica se refera la imbrațișarea momentului, un sentiment pe care…

- China a raportat date economice dezamagitoare pentru luna aprilie, subliniind pagubele mari pe care blocajele Covid le-au provocat in țara, scrie CNN. Cea de-a doua economie ca marime din lume a raportat scaderi ale vanzarilor cu amanuntul și ale producției fabricilor, cu mult peste așteptarile pieței.…

- Productia de cereale boabe anuntata de INS pentru anul 2021 a crescut cu circa 50% fața de anul precedent, de la circa 18 milioane tone la 27 milioane tone. In pofida unei scaderi marginale a suprafețelor cultivate (-1,2%) și a continuarii pandemiei, a contat in mare masura vremea favorabila, care a…

- Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- 220 KID face echipa cu ASDIS pentru piesa “Release”. Melodia urmeaza single-ul sau numarul de pe primul loc din mai multe teritorii și remixul „Wellerman”, nominalizat la BRIT Awards, dar și piesa recenta a Defected Records „Another Life” cu Jem Cooke. Vorbind despre noul sau single, 220 Kid, a spus:…

- CARAȘ-SEVERIN – Vedetele cerealelor au inregistrat, anul trecut, la nivel național, producții record, județul nostru situandu-se intre cele cu o producție peste medie pe țara! Deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu remarca, la nivel național, faptul ca „producțiile record de anul trecut, de peste…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021, insa Romania este statul membru cu cel mai mic avans al productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Combinatul Liberty Galați a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978, transmite publicația Viața Libera . Mai exact, in 2021, compania a raportat un volum total…