Ciara, apariție surprinzătoare la Oscar After Party Ciara le-a facut tuturor o surpriza de proporții cand a aparut la petrecerea Vanity Fair, organizata imaediat dupa incheierea galei Oscar 2020. Doar ca aceasta nu a surprins doar prin apariția ei, ci și prin felul in care arata. Artista a dezvaluit, cu aceasta ocazie, ca este insarcinata. Ciara și-a ținut mult timp sarcina departe de ochii curioșilor, mai ales ca mai are puțin și va naște. Intr-o rochie argintie de plasa și cu un body argintiu ce i-a scos in evidența burtica de gravida, cantareața in varsta de 34 de ani radia de fericire. Artista, pe numele ei complet Ciara Princess Harris, este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

