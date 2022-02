Stiri pe aceeasi tema

- Fostul voleibalist rus Vadim Hamutskici, campion mondial si triplu medaliat olimpic cu echipa sa nationala, a incetat din viata pe 31 decembrie, la varsta de 52 de ani, a anuntat sambata Federatia Rusa de Volei (VFV) intr-un comunicat publicat pe site-ul sau. El a castigat Cupa Mondiala din…

- Cantarețul de folk Victor Socaciu a incetat din viața astazi, la varsta de 68 de ani. Fiica și soția artistului au confirmat regretabila veste. Victor Socaciu a fost artistul care a compus imnul Rapidului. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! „O inima mare a incetat sa mai bata. Un suflet nobil s-a ridicat…

- Universitatea Nicolae Titulescu din București a anunțat ca Ioan Muraru a incetat din viața, „In ziua de 22 decembrie 2021 prof.univ.dr. Ioan Muraru, șeful catedrei de drept constituțional, eminent jurist și un om de o frumusețe morala desavarșita a plecat la cele veșnice, lasand in urma regrete…

- Lamine Diack, fostul presedinte al Federatiei internationale de atletism (IAAF), a incetat din viata la varsta de 88 de ani, in noaptea de joi spre vineri, la Dakar, unde s-a retras in luna mai, dupa un caz de coruptie pentru care a fost pus sub acuzare in Franta, a anuntat familia sa, citata de…

- Nascut la Timișoara, actorul a emigrat la varsta de 21 de ani in Spania, unde a lucrat timp de cinci ani ca bucatar, dar și in domeniul construcțiilor.La 30 de ani, s-a decis sa-și urmeze visul și sa se dedice in totalitate cinematografiei.Dupa cateva roluri de figurație, norocul i-a suras și a inceput…

- Fostul director al Radio Cluj, Florin Zaharescu, a incetat din viața luni, 15 noiembrie, la varsta de 69 de ani. Nascut la 22 martie 1952, in localitatea Campina, Zaharescu a condus Radio Cluj intre anii 1995 și 2013. „Absolvent al Facultații de Litere, Florin Zaharescu și-a inceput colaborarea…

- Corneliu (Cornel) Coposu (n. 20 mai 1914, Bobota, Salaj – d. 11 noiembrie 1995, București), politician roman, liderul opoziției din Romania postcomunista. Corneliu Coposu s-a nascut in ziua de 20 mai 1914 la Bobota, in județul Salaj, intr-o familie care a luptat și pentru recunoașterea drepturilor…